EBRD'den Asyaport'a 12 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EBRD'den Asyaport'a 12 milyon dolarlık kredi - Son Dakika Ekonomi

EBRD'den Asyaport'a 12 milyon dolarlık kredi

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), lojistik şirketi Asyaport Liman'a 12 milyon ABD doları tutarında kredi sağlandığını duyurdu.

EBRD'den Asyaport'a 12 milyon dolarlık kredi, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), lojistik şirketi Asyaport Liman'a 12 milyon ABD doları tutarında kredi sağlandığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, ilk transit konteyner limanı Asyaport'un kapasitesinin ve faaliyet işlevselliğinin artırılması için şirkete yatırım kararı verildiği belirtildi. Bu amaçla, Asyaport'a 12 milyon ABD doları kredi sağlandığı bildirilen açıklamada, buna ilaveten Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Finans Kuruluşunun (IFC) da aynı seviyede bir yatırım ile söz konusu şirkete kredi imkanı tanıdığı hatırlatıldı.

EBRD açıklamasında, yatırımın, şirketin Tekirdağ endüstri bölgesindeki faaliyetlerinin ve liman hizmetlerinin daha da etkin kullanılması ve kapasitesinin artırılması gibi alanlarda kullanılacağı kaydedildi.

EBRD, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 302 projeye yaklaşık 12 milyar avro yatırım gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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