EBRD'den Hayat Varlık'a 100 milyon TL kaynak
40 dakika önce
EBRD'den 100 milyon liralık kredi temin eden Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, bankaların sorunlu varlık satışındaki düşüşün sektörü zorladığını, ayrıca satışa çıkabilecek sorunlu varlık tarafındaki büyümenin de sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyledi.
EBRD'den 100 milyon liralık kredi temin eden Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, bankaların sorunlu varlık satışındaki düşüşün sektörü zorladığını, ayrıca satışa çıkabilecek sorunlu varlık tarafındaki büyümenin de sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyledi. (Muhammed Kafadar)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:45
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