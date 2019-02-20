Son Dakika Haberleri: EBRD'den Hayat Varlık'a 100 milyon TL kaynak

EBRD'den Hayat Varlık'a 100 milyon TL kaynak

40 dakika önce

EBRD'den 100 milyon liralık kredi temin eden Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, bankaların sorunlu varlık satışındaki düşüşün sektörü zorladığını, ayrıca satışa çıkabilecek sorunlu varlık tarafındaki büyümenin de sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyledi.

EBRD'den Hayat Varlık'a 100 milyon TL kaynak, System.String[]
EBRD'den 100 milyon liralık kredi temin eden Hayat Varlık Genel Müdürü Hilmi Güvenal, bankaların sorunlu varlık satışındaki düşüşün sektörü zorladığını, ayrıca satışa çıkabilecek sorunlu varlık tarafındaki büyümenin de sanıldığı kadar yüksek olmadığını söyledi. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:45 

Ekonomi
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