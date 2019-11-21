Son Dakika Haberleri: EBRD'den QNB Finansleasing'e 50 milyon avroluk sendikasyon kredisi
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EBRD'den QNB Finansleasing'e 50 milyon avroluk sendikasyon kredisi

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansbank'ın finansal kiralama şirketi QNB Finansleasing'e 50 milyon avro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

EBRD'den QNB Finansleasing'e 50 milyon avroluk sendikasyon kredisi, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmanına olan erişimini genişletmek amacıyla QNB Finansbank'ın finansal kiralama şirketi QNB Finansleasing'e 50 milyon avro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi, mikro ölçekli işletmelerin ve KOBİ'lerin finansmana erişmelerini kolaylaştıracak.

EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ile QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber arasında imzalanan anlaşmayla 50 milyon avro değerinde sendikasyon kredisi devreye girerken, bunun 10 milyon avroluk kısmı, EBRD'nin A/B sendikasyon kredi programı kapsamında sağlanacak.

Geçen yıl verilen 25 milyon avroluk kredinin ardından sağlanan bu yeni finansman, Türkiye'de finans sektörünün güçlendirilmesini sağlayarak finansal kiralamanın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor.

Türkiye'deki büyük yatırımcılardan biri olan EBRD, 2009 yılından bu yana Türk ekonomisinin çeşitli sektörlerine 11,5 milyar avro değerinde yatırım yapmasının yanı sıra bu yatırımlarının neredeyse tamamı özel sektöre ayrıldı.

Finansbank, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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