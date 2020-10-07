EBRD'den "yeşil" yatırımı artırma hedefi - Son Dakika

EBRD'den "yeşil" yatırımı artırma hedefi

07.10.2020 18:35
EBRD'den

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yıl boyunca yıllık yatırımının yüzde 50'den fazlasını yeşil enerjinin finansmanına ayıracak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yıl boyunca yıllık yatırımının yüzde 50'den fazlasını yeşil enerjinin finansmanına ayıracak.

Mayıs ayında yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün ilk kez internet ortamında gerçekleştirilen EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, bankanın gelecek 5 yıllık strateji planı ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin, gelecek 5 yıl boyunca yıllık toplam yatırımlarının yüzde 50'sinden fazlasını yeşil enerjinin finansmanı için kullanması yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bankanın salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına 38 ülkeye toplam 21 milyar avroluk finansman paketi sunduğu, bu yolla özellikle likidite ihtiyacı olan şirketlere destek olunduğu kaydedildi.

Yeni strateji kapsamında, yeteneklerin geliştirilmesi ve istihdam fırsatlarına eşit erişim fırsatının desteklenmesi, girişimcilerin ve kadın projelerinin finanse edilmesi gibi önceliklerin yer aldığı kaydedildi.

Irak'ın, Bankanın hissedarlarına arasına katılmak için yaptığı başvuru kabul edildi

Bankanın, yeni strateji planı kapsamında, operasyonlarını gelecek 5 yıl içinde Sahraaltı Afrika ve Irak'ta artırmakla ilgileneceği belirtilen açıklamada, Irak'ın, Bankanın hissedarları arasına katılmak için yaptığı başvurunun da kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkan Vekili Jürgen Rigterink, "Ülkelerimizde bu zaman kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi korumalıyız. Daha hızlı bir şekilde, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın yarınki bölümünde, görev süresi mayıs ayında tamamlanan eski Başkan Suma Chakrabarti'nin yerine geçecek ismin belirlenmesi öngörülüyor.

Geçen yıl tüm operasyonlarındaki yatırımlarını 10 milyar avronun üzerine çıkaran EBRD, bu yılın ilk yarısında toplam 5 milyar avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Avrupa, Kurul, Mayıs, imar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD'den 'yeşil' yatırımı artırma hedefi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı         
19:09
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı         
09:03
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:51:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EBRD'den "yeşil" yatırımı artırma hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei