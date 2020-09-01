EBRD desteğiyle 104 aday "sertifikalı arıcı" oldu - Son Dakika

EBRD desteğiyle 104 aday "sertifikalı arıcı" oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen eğitime katılıp mezun olan 104 aday, "sertifikalı arıcı" olarak mesleğe ilk adımlarını attılar.

EBRD desteğiyle 104 aday

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen eğitime katılıp mezun olan 104 aday, "sertifikalı arıcı" olarak mesleğe ilk adımlarını attılar.

Uzaktan eğitimin yanı sıra akademide üçer hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan 104 arıcı adayı, Bal-Der (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) sertifikasını almaya hak kazandı. Her üç eğitimi de başarıyla tamamlayan 52'si kadın 104 arıcı adayına, arıcılığa ilk adımlarını atmalarına destek olmak hedefiyle Balparmak da arılı iki kovan hediye etti.

Eğitimlerde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi çeşitli konular, teorik olarak anlatılıp uygulamalı olarak gösteriliyor. Muğla-Ula'da bulunan Akademi'de, en az 30 kovan içeren ve uygulamalı eğitimlerin yapıldığı bir arılık bulunuyor. Arıcı adaylarına modern arıcılık teknikleri kovan başında uygulamalı olarak gösteriliyor; doğal bal, polen ve propolis üretim teknikleri anlatılıyor. Arısütü üretim atölyesinde ise arısütü üretim teknikleri öğretiliyor.Akademiye gelemeyen arıcı adayı kadın ve gençlere ise gezici eğitim aracı ile ulaşılarak, köylerinde benzer eğitimler veriliyor. Aynı zamanda gezici araç ile mevcut arıcıların arılıkları da ziyaret edilerek bilgileri güncelleniyor ve arıcılıktaki son gelişmeler paylaşılıyor.

Türkiye'de arıcılık sektöründe ilk kez Balparmak'ın hayata geçirdiği uzaktan eğitime isteyen herkes Balparmak web sitesinde yer alan "Balparmak Arıcılık Akademisi" sayfasına kayıt olarak katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Avrupa, Muğla, Ula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EBRD desteğiyle 104 aday 'sertifikalı arıcı' oldu - Son Dakika Ekonomi

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