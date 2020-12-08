EBRD Gayrimenkul ve Turizm Ekibi: Türkiye, çok cazip gayrimenkul pazarına sahip - Son Dakika

EBRD Gayrimenkul ve Turizm Ekibi: Türkiye, çok cazip gayrimenkul pazarına sahip

08.12.2020 16:51
EBRD Gayrimenkul ve Turizm Ekibi: Türkiye, çok cazip gayrimenkul pazarına sahip, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gayrimenkul ve Turizm Ekibi Direktör Yardımcısı Yulia Stepanova, "Türkiye, gayrimenkul alanında yabancı yatırımcı açısından son derece cazip bir pazara sahip ve Kovid-19 salgınına rağmen bu cazibesini korumaya devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gayrimenkul ve Turizm Ekibi Direktör Yardımcısı Yulia Stepanova, " Türkiye, gayrimenkul alanında yabancı yatırımcı açısından son derece cazip bir pazara sahip ve Kovid-19 salgınına rağmen bu cazibesini korumaya devam ediyor." dedi.

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşlar ile sektörün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği, deneyim ve yeni trendlerin paylaşıldığı RE360Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nın dördüncüsü online olarak devam ediyor.

Program kapsamında düzenlenen "Avi Alkaş Yönetiminde Sektör ve Yatırımcılar Paneli"nde konuşan Stepanova, Türkiye'nin gayrimenkul alanında yabancı yatırımcı açısından son derece cazip bir pazara sahip olduğunu ve Kovid-19 salgınına rağmen bu cazibesini korumaya devam ettiğini söyledi.

Döviz kurunun yabancı yatırımcıların Türkiye'ye girmesi için önemli bir fırsat sunduğunu anlatan Stepanova, oldukça zorlukları olan bir endüstri olsa da gayrimenkulün çok hareketli bir sektör olduğunu bildirdi.

Stepanova, Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz güzelliklerinin, sahillerinin, denizinin, güneşinin, Kapadokya ve benzeri tarihi ve turistik beldelerinin ülkeyi cazip kıldığını ifade ederek, daha keşfedilmemiş nice güzellikleri bulunduğunu, bunun yanı sıra dünyada eşine az rastlanır misafirperverliğe sahip olduğunu anlattı.

Türkiye için genç ve çalışkan nüfusunun avantaj olduğunu vurgulayan Stepanova, yaşlanan ülkelerin ilerleyen süreçte güç kaybedeceğini bildirdi.

Stepanova, "Bu ve benzeri özelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin cazip gayrimenkul sektörü yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar bu konuda Türkiye'ye çok iyimser bakmalı." diye konuştu.

"Türk değerleme raporları dünyada kabul görüyor"

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Yönetim Kurulu Başkanı Encan Aydoğdu ise, Türkiye'de oluşturulan değerleme raporlarının büyük bölümünün dünyada kabul edildiğini belirterek, sektörün büyük çoğunluğunun hızlı sürede uluslararası standartlara uygun değerleme raporu hazırlayabildiğini söyledi.

Değerleme konusunda gelişmeleri takip etmek ve hızlı sonuçlar almak için teknoloji yatırımları yapmak gerektiğine değinen Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu:

"Birlik olarak ciddi yazılımlar hazırladık. Bunları devreye almaya çalışıyoruz. Tüm değişimleri gözlemleyebileceğiniz, bazı modüllerin hızlı bir şekilde dijital ortama aktarılmasını sağlayan yazılım ile içerik yazılımı hayata geçiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önderliğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası fonuyla uluslararası yatırımcıların dikkatinin çekecek projeler yürütüyoruz. Yabancı yatırımcılar son dönemde Türk değerleme uzmanlarından çok memnun. Biz de bu alanda yatırımın artmasını ve sürecin hızlanması için çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Perakendede açık hava, turizmde sertifika öne çıkacak"

Galataport İstanbul Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, koronavirüs salgınından sonra da gayrimenkul yatırımlarının devam edeceğini belirterek, anlayışlar, alışkanlar, iş yapış şekilleri değişse de yeni düzene adapte olunacağını ve ihtiyaçların devam edeceğini söyledi.

Perakende de açık havanın biraz daha ön planda olacağını dile getiren Kaymak, "Turizmde güven ve markanın size verdiği garantiler ile hijyen standartları öne çıkmaya başladı. Sertifikasyonu artık daha fazla göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, tüm sıkıntılı süreçlerde bile yabancı yatırımcılarla iletişimin koparılmaması gerektiğini belirterek, "Onlarla her zaman iş birliği yapacakmış gibi hareket etmek ve buna hazır olmak gerekiyor. Onlarla sıkı iş birliği içerisinde olmalıyız." dedi.

Özalp, "Eğer yurt dışındaki şirketler bizden daha büyükse ve onlardan öğreneceklerimiz varsa onları dinlemeli ve onlarla uzlaşmacı bir politika izlemeliyiz." diye konuştu.

Gayrimenkul, Türkiye, Yabancı, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD Gayrimenkul ve Turizm Ekibi: Türkiye, çok cazip gayrimenkul pazarına sahip - Son Dakika Ekonomi


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