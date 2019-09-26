Son Dakika Haberleri: Ebrd istanbul metro hattına 97.5 milyon euro kredi sağlayacak
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Ebrd istanbul metro hattına 97.5 milyon euro kredi sağlayacak

2 gün önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul Asya kıtası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon euro sendikasyon kredisi sağlayacak.

Ebrd istanbul metro hattına 97.5 milyon euro kredi sağlayacak, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul Asya kıtası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon euro sendikasyon kredisi sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, toplam 410 milyon euro değerindeki projenin finansmanı kapsamında verilecek 97.5 milyon euro kredinin, 20 milyon euroluk bölümü Société Générale ve 77.5 milyon euroluk bölümü de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) tarafından sağlanacak.

Yapılan açıklamaya göre proje kapsamında Asya yakasında Üsküdar- Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hatlarının genişletilmesi ve söz konusu demiryolu ağına günlük ek 350 bin yolcu eklenmesinin hedeflendiğini vurgulandı.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, söz konusu finansmanla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu proje, EBRD'nin örnek olarak gösterilen duruşu ve Türkiye'ye ne şekilde destek olabileceğinin iyi bir örneği. Bu işbirliğine, ticari borç veren kurumlara ulaşmanın zor olduğu  bir zamanda başlamıştık, bu da zorlu durumlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor. Proje, kentsel ulaşımı geliştirmesi ve çevre kirliliğini artırarak insanların günlük yaşamlarını geliştirme kapsamında İstanbul'un karşılaştığı en önemli sorunlarla baş etmesi açısından oldukça önem taşıyor."

Yeni metro hatlarının inşaatı kapsamında iki ikmal deposu ve bir bağlantı tüneli yapılacağı belirtilirken, projede en az 250 kişinin çalışmasının hedeflendiği ve bu kişilerin EBRD çatısı altında eğitim ve sertifika programına katılmasının amaçlandığı vurgulandı. EBRD Altyapı Direktörü Nandita Parshad, "ekonomik ve çevresel ihtiyaçlara paralel olarak altyapı gelişimi Türkiye için büyük önem taşıyor" dedi.

İstanbul, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
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