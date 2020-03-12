EBRD, koronavirüse karşı faaliyet gösterdiği ekonomilerde şirketlere desteğe hazırlanıyor - Son Dakika
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EBRD, koronavirüse karşı faaliyet gösterdiği ekonomilerde şirketlere desteğe hazırlanıyor

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Türkiye'nin içinde bulunduğu 38 gelişen ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisiyle mücadele eden şirketlere yardım etmek üzere bir önlemler paketi üzerinde çalıştığı bildirildi.

EBRD, koronavirüse karşı faaliyet gösterdiği ekonomilerde şirketlere desteğe hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Türkiye'nin içinde bulunduğu 38 gelişen ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisiyle mücadele eden şirketlere yardım etmek üzere bir önlemler paketi üzerinde çalıştığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin artan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yardımcı olması için faaliyet gösterdiği bölgelerdeki şirketlere verdiği desteği artırmayı planladığı belirtildi.

Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişen 38 ekonomide yatırım yapan bankanın, hissedarların onayına sunmak için bir önlemler paketi hazırladığına yer verilen açıklamada, bu ekonomilerde söz konusu salgından etkilenen şirketler için hazırlanacak pakette "kısa vadeli likidite", "çalışma sermayesi temini", "ticaret finansmanı" ve "yeniden yapılandırma" gibi öneriler olacağı bildirildi.

Bankanın açıklamasında, paketin büyüklüğüne dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

EBRD ekonomistlerinin bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik üretimin salgından etkilenmesini bekledikleri öngörülen açıklamada, özellikle Orta Asya, Doğu Avrupa, Kafkasya, Rusya ve Güneydoğu Avrupa'da büyümenin yavaşladığı belirtildi.

Salgının, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğunda turizm sektörünü etkilemesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Küresel tedarik zincirlerine yüksek oranda entegre olan ve özellikle Çin ve Avrupa'ya doğrudan bağımlı olan ülkelerin söz konusu salgının ekonomik etkisinden en çok zarar görme olasılığı vardır" değerlendirmesinde bulunuldu.

EBRD açıklamasında, son zamanlarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün bankanın yatırımlarının olduğu petrol üreten ülkeler üzerinde de etkisi olacağı belirtilerek, göçmen işçi döviz havalelerin de yavaşlamasının beklenildiği kaydedildi.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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