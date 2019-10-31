EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu
1 saat önce
Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.
Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57
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