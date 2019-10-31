Son Dakika Haberleri: EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu
Son Dakika Ekonomi EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu

EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu

1 saat önce

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.

EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu, System.String[]

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın masasındaki son ankete göre, CHP-İYİ Parti iş birliği zora giriyor
Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı! Gerçeği tesadüfen öğrendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EBRD'nin Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]