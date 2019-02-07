Son Dakika Haberleri: Ebrd Özbekistan ile İş Birliğini Arttırmayı Hedefliyor

Ebrd Özbekistan ile İş Birliğini Arttırmayı Hedefliyor

1 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) bu yıl Özbekistan'daki yatırım portföyünü genişletmeyi amaçladığı bildirildi.

Ebrd Özbekistan ile İş Birliğini Arttırmayı Hedefliyor, System.String[]
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) bu yıl Özbekistan'daki yatırım portföyünü genişletmeyi amaçladığı bildirildi.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sardor Umrzakov, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan EBRD Orta Asya Yönetici Müdürü Bruno Balvanera ile bir araya geldi.

Görüşmede Özbekistan ile banka arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleriyle bankanın ülkedeki faaliyetleri ele alındı.

Görüşmede Balvanera, EBRD'nin Özbekistan ile mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik politikasını sürdüreceğini, bankanın bu yıl ülkedeki yatırım portföyünü genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Balvanera, ayrıca bankanın Özbekistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu projelerinde aktif olarak yer aldığını anımsattı.

Umrzakov da Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reform ve değişimler hakkında bilgi vererek, ülkesinin EBRD ile iş birliğini daha da geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

EBRD, geçen ekimde yeni Özbekistan stratejisini onaylamış ve taraflar arasında ülkede yapılacak 7 proje için toplam tutarı 622,5 milyon dolarlık kredi anlaşmaları imzalanmıştı. Banka, bugüne kadar Özbekistan'da hayata geçirilen 70 proje için toplam 1,3 milyar avro kredi sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:45 Kaynak: AA

Avrupa, Özbekistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük Berber Dükkanında Fuhuş Yapan Kadınlar, Suçüstü Yakalandı

Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ebrd Özbekistan ile İş Birliğini Arttırmayı Hedefliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]