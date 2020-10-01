EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti - Son Dakika

EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faaliyet gösterdiği bölgelerin ortalama büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faaliyet gösterdiği bölgelerin ortalama büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Bankanın büyüme öngörülerine ilişkin yayımlanan raporda, ERBD'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,4 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,9'a, 2021'e ilişkin büyüme tahmininin de 1,2 puanlık azalışla yüzde 3,6'ya çekildiği belirtildi.

Raporda, Orta Asya'ya ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 2,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,3'e, 2021 için de 2,6 puanlık azalışla yüzde 3,2'ye revize edildiği kaydedildi.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerine yönelik büyüme tahmininin bu yıl için 0,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 4,4'e, 2021 için de 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5'e çekildiği belirtilen raporda, Rusya'nın 2020'ye ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde eksi 4,5 ile sabit tutulduğu, 2021 için ise 1 puanlık düşüşle yüzde 3'e indirildiği aktarıldı.

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 1,7 puanlık azalışla yüzde eksi 6,5, 2021 için de 1,3 puanlık düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde eksi 3,5 ile sabit tutulduğu, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisinin ise 1 puanlık azalışla yüzde 5 seviyesine düşürüldüğü belirtildi.

"Birçok ekonomide daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü"

EBRD Başekonomisti Beata Jovorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üretim bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,2 seviyesinde, sert şekilde geriledi. Birçok ekonomide ekonomik daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

Jovarcik, salgın öncesindeki ekonomik verilere dönüşün ancak 2021 sonlarına doğru olmasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa, Finans, Asya, imar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz         
18:08
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
16:46
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti Fiorentina Chiesa için Merih Demiral'ı takasta istedi, Juventus reddetti         
14:49
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei