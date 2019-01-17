EBRD, Türk Lirası finansmanını artırdı
1 saat önce
EBRD, 2018 yılında Türkiye'de 1 milyar euro yatırım yapıldığını ve Türk Lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin artırıldığını açıkladı.
EBRD, 2018 yılında Türkiye
'de 1 milyar euro yatırım yapıldığını ve Türk Lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin artırıldığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05
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