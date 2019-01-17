Son Dakika Haberleri: EBRD, Türk Lirası finansmanını artırdı

EBRD, Türk Lirası finansmanını artırdı

1 saat önce

EBRD, 2018 yılında Türkiye'de 1 milyar euro yatırım yapıldığını ve Türk Lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin artırıldığını açıkladı.

EBRD, Türk Lirası finansmanını artırdı, System.String[]
EBRD, 2018 yılında Türkiye'de 1 milyar euro yatırım yapıldığını ve Türk Lirasıyla sağlanan finansman desteklerinin artırıldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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