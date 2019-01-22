EBRD, Türkiye'de 1 milyar euro yatırım planlıyor
1 saat önce
Geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euro yatırım yapan EBRD, bu yıl da 1 milyar euroluk yatırım planlıyor.
Geçen yıl Türkiye
'de toplam 34 projeye 1 milyar euro yatırım yapan EBRD, bu yıl da 1 milyar euroluk yatırım planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:20
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