Son Dakika Haberleri: EBRD, Türkiye'de 1 milyar euro yatırım planlıyor

EBRD, Türkiye'de 1 milyar euro yatırım planlıyor

1 saat önce

Geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euro yatırım yapan EBRD, bu yıl da 1 milyar euroluk yatırım planlıyor.

EBRD, Türkiye'de 1 milyar euro yatırım planlıyor, System.String[]
Geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euro yatırım yapan EBRD, bu yıl da 1 milyar euroluk yatırım planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:20 

Türkiye, Ekonomi
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