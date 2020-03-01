EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak - Son Dakika Ekonomi

EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak

20 dakika önce

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak, System.String[]

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir" dedi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu
Esed'e SİHA'larla vurulan darbenin ardından Selçuk Bayraktar'ın videosu sosyal medyada yine gündeme geldi Sınır komşumuz Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor

Son Dakika Haberleri
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
11:08 Cüneyt Arkın'dan İdlib şehitleri için duygu dolu paylaşım: Canlarım, kınalı kuzularım...
10:34 Pınar Altuğ'dan 34 şehidimiz için takipçilerine çağrı: Yeme, içme, kutlama paylaşımları yapmayalım
08:28 Zeynep Casalini, Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 12:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]