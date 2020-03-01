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EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak
20 dakika önce
EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:13
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