EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir" dedi.