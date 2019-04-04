Son Dakika Haberleri: EBRD, Türkiye'deki sorunlu kredilere yatırım yapacak

EBRD, Türkiye'deki sorunlu kredilere yatırım yapacak

5 dakika önce

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Türkiye'de sorunlu krediler alanında çalışmalarımızı derinleştirmekle ilgileniyoruz" açıklamasında bulundu.

EBRD, Türkiye'deki sorunlu kredilere yatırım yapacak, System.String[]
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Türkiye'de sorunlu krediler alanında çalışmalarımızı derinleştirmekle ilgileniyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:49 

Ekonomi
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