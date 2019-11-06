Son Dakika Haberleri: EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı
Son Dakika Ekonomi EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı

EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı

6 saat önce

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı.

EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı, System.String[]

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı.

EBRD'nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre, Türkiye ekonomsinin bu yıl yüzde 0.2 daralması, ardından 2020'de yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3.0 büyümeye ulaşacağı öngörüsü yaptı.


Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:17 Kaynak: DHA
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