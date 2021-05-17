EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı - Son Dakika

EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı

17.05.2021 14:59
EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Afrika Kalkınma Bankası Grubu AfDB), Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Afrika Kalkınma Bankası Grubu AfDB), Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, Afrika ülkelerinin yıllık yaklaşık 2,5 trilyon dolar seviyesinde finansman açığı olduğu belirtilerek bu açığın kapatılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Her iki banka arasında kurulacak ortaklıkla özellikle yeşil enerji, dirençli altyapı ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi alanlarındaki uzmanlığın paylaşılacağı, ayrıca reel ekonominin özel sektör aracılığı ile güçlendirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

ERBD'nin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Afrika Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Akinwumi Adesina, "İki kurum arasındaki ortaklık, Afrika'da özel sektörün büyümesini desteklemek açısında daha fazlasını yapmamıza imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ise, "Kovid-19 krizi, daha sıkı ve daha kolektif bir iş birliği ihtiyacını doğurdu. Yıllar içerisinde bölgede AfDB ve ERBD arasındaki iş birliği giderek güçlendi. Bu anlaşma, kurumlarımızın özellikle Kuzey Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı daha da destekleyebilmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

22 Nisan tarihinde EBRD, AfDB ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, tamamlandığında Mısır'ın en büyük güneş enerji santrali olacak Kom Ombo santralinin kurulması için toplam 114 milyon dolar finansman sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bankanın Güneydoğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da toplam 40 ülkede yatırımları bulunuyor.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Mısır bankanın yatırım yaptığı başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

Afrika, Enerji, dolar, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek! Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek! Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Devlet desteğiyle mantar üretimi Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı

Son Dakika Haberleri
15:27 Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi
15:25 Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri
15:19 Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin
15:17 Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek!
15:16 Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik
15:14 Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı
15:05 Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi
15:03 Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
14:28 Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım
13:50 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri
Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi         
15:28
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin         
15:20
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik         
15:16
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri         
13:51
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı         
12:08
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 15:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement