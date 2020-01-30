EBRD ve ICBC Turkey'den Kıyıköy RES'e 74 milyon dolarlık finansman - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EBRD ve ICBC Turkey'den Kıyıköy RES'e 74 milyon dolarlık finansman - Son Dakika Ekonomi

EBRD ve ICBC Turkey'den Kıyıköy RES'e 74 milyon dolarlık finansman

6 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankasının (ICBC Turkey) Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santraline (RES) toplam 74 milyon dolar kredi sağlayacağı bildirildi.

EBRD ve ICBC Turkey'den Kıyıköy RES'e 74 milyon dolarlık finansman, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankasının (ICBC Turkey) Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santraline (RES) toplam 74 milyon dolar kredi sağlayacağı bildirildi.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, verilecek finansman desteği Borusan EnBW Enerji'ye ait Kıyıköy RES'in kapasite artırma projesi için kullanılacak.

Toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar olan projeyle santralin kurulu kapasitesi 100 megavata ulaşacak.

Söz konusu proje için EBRD ve ICBC Turkey tarafından sağlanacak toplam 74 milyon dolar tutarındaki krediye her iki banka da 37'şer milyon dolarla eşit miktarda katkı sağlayacak.

Borusan EnBW Enerji, Ağustos 2014'ten beri faaliyette olan Kıyıko¨y RES'i 1 Aralık 2017'de Aksa Enerji U¨retim AS¸'den satın almıştı.

Industrial and Commercial Bank of China, Kıyıköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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