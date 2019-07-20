Ebru, barışmak isteyen sevgilisiyle tartışırken öldürülmüş
1 saat önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, evinin önünde kendisiyle barışmak isteyen sevgilisiyle tartışırken vurulup yaşamını yitiren Ebru Tenk'in (34) arkadaşının eşi V.K. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, evinin önünde kendisiyle barışmak isteyen sevgilisiyle tartışırken vurulup yaşamını yitiren Ebru Tenk'in (34) arkadaşının eşi V.K. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ağabeyi E.K.(40) gözaltına alındı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ebru Tenk, sevgilisiyle kavga
etti. Durumu öğrenen Tenk'in kadın arkadaşı F.K., ikiliyi barıştırmak istedi. F.K., Tenk ve sevgilisini öğlen saatlerinde bir araya getirdi ancak ikili yine tartıştı. F.K. bu kez gece saatlerinde Tenk'in sevgilisini alıp, evinin önüne getirdi. Sevgilisiyle Ebru Tenk arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce F.K., ikilinin arasında kaldı. Durumu gören F.K.'nın eşi V.K. yanındaki tabancasıyla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ebru Tenk kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ebru Tenk, evine 300 metre uzaklıkta bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tenk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebru Tenk'in cenazesi bugün memleketi Düzce
'de toprağa verildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemenin ardından 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tabanca ile birlikte yakalanan V.K., Ebru Tenk'i kazayla vurduğunu söyledi. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ağabeyi E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Özel) Küçük Poyraz'ın hortum merakı şaşkına çeviriyor "Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü