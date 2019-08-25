Son Dakika Haberleri: Ebru Bulgurcu çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu
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Ebru Bulgurcu çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu

1 saat önce

Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Ebru Bulgurcu, çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu.

Ebru Bulgurcu çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu, System.String[]

Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Ebru Bulgurcu, çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik tenisçi Ebru Bulgurcu, Litvanya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde Rus partneri Ludmila Bubnova ile şampiyonluğa ulaştı.


Ebru-Bubnova çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda)-Evgeniya Korotkina (Rusya) ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.


Milli sporcu, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Bubnova'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.

Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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