Son Dakika Haberleri: Ebru Bulgurcu'dan çiftlerde şampiyonluk, teklerde ikincilik
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Ebru Bulgurcu'dan çiftlerde şampiyonluk, teklerde ikincilik

1 saat önce

Milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaşırken teklerde ikinci oldu.

Ebru Bulgurcu'dan çiftlerde şampiyonluk, teklerde ikincilik, System.String[]

Milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluğa ulaşırken teklerde ikinci oldu.


Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ebru Bulgurcu, Rus partneri Ludmila Bubnova ile çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Ebru-Bubnova çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda) - Evgeniya Korotkina (Rusya) ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.


Ebru Bulgurcu, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Ludmila Bubnova'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle yenilerek ikincilik elde etti. - ANKARA

Litvanya, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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