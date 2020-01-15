Ebru Ceylan'dan "Ebedi Bir An" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ebru Ceylan'dan 'Ebedi Bir An' - Son Dakika Magazin

Ebru Ceylan'dan "Ebedi Bir An"

6 saat önce

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) ev sahipliğinde Ekavart Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide fotoğrafların yanı sıra videoart ve ses enstalasyonlu bir lightbox çalışması da yer aldı.

Ebru Ceylan'dan

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) ev sahipliğinde Ekavart Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide fotoğrafların yanı sıra videoart ve ses enstalasyonlu bir lightbox çalışması da yer aldı.


Ebru Ceylan, 4. kişisel sergisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ebedi Bir An" isminin doğada fotoğraf çekme sürecinde karşılaştığı bir duygunun tezahürü olarak ortaya çıktığını söyledi.


Doğanın karşısında, güzelliğin dışında daha yüksek bir duygu hissettiğini ve bunun ne olduğu üzerine düşünmeye başladıktan sonra sergi fikrinin ortaya çıktığını belirten sanatçı, "Fotoğraf çekimleri sırasında tipik güzel manzaralar değil biraz daha farklı olan bir şey hissediyordum." diye konuştu.


"Fotoğraflar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde çekildi"


Ceylan, 25 yıldır fotoğraf çektiğini, projeyle ilgili çalışmalarının ise yaklaşık 5 yıllık bir süreci kapsadığını, projede yer alan 20'ye yakın fotoğrafının 10 tanesinin sergide yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Fotoğraflar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, özellikle insan eli değmemiş ıssız yerlerinde çekildi. Bunu özellikle tercih ettim çünkü insan algısını aşan bir gerçeklik üzerine çalışmak istiyordum. İnsan algılarının, düşünce gücünün dışında olan sadece sezgileriyle hissedebileceği bir gerçeklik üzerinden. Bu nedenle mümkün olduğunca insan izi olmayan mekanları tercih ettim."


Sergide gece seslerinin eşlik ettiği ışıklı bir levhada sergilenen gece fotoğrafının da yer aldığını anımsatan Ceylan, "Fotoğraf çekerken çok sık şunu düşünüyorum. Burası o kadar güzel bir mekan, sesiyle, ışığıyla, havasının kokusuyla fakat fotoğraf bunların sadece çok küçük bir kısmını yansıtabilecek. Fotoğrafın bu kısıtlı alanını biraz daha zenginleştirmek amacıyla video ve ışıklı bir enstalasyon koyma düşüncesi gelişti." şeklinde konuştu.


Eşi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları çektiği gezilerin çoğunda yanında olduğunu hatırlatan Ceylan, "Beraber yaptığımız Anadolu gezilerinde ortaya çıkan işler bunlar. Çekim sürecinde vardı ama sergideki hallerini henüz görmemişti, burada sergide görüyor şu an." ifadesini kullandı.


Açılışına sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı sergi, 10 Şubat'a kadar Ekavart Gallery'de görülebilecek.

Ebru Ceylan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:37 
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