Ebru Cizdam'ın lüks otelin 7. katından düştüğü anın kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

OTEL ODASINDA SÜRÜKLENME GÖRÜNTÜLERİ

Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine SABAH ulaşmış, emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti. Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü.