Ebru Cündübeyoğlu, Eşi Güçlü Mete İle Söyleşecek!

Moderatörlüğünü, Cündübeyoğlu'nun aynı zamanda hayat arkadaşı olan, radyo programcısı Güçlü Mete'nin yapacağı söyleşi, 2 Mart Cumartesi günü 15.00'te CKM'de gerçekleşecek. Cündübeyoğlu, söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayacak.

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin en sevilen isimlerinden Ebru Cündübeyoğlu'nun ilk romanı Ferda, hep kitap'tan yayımlandı. Ferda, en büyük sermayesi aklı olan Alzheimer hastası bir yazarın, zihninin oynadığı oyunların peşinden çıktığı yolculuğu ele alıyor. Cündübeyoğlu, dokunaklı ve sarsıcı romanında, yavaş yavaş hafızasını yitirmeye başlayan yazarın hikâyesi üzerinden hafızamızın kimliğimizi nasıl şekillendirdiğini irdeliyor.

Ebru Cündübeyoğlu'nun 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştireceği "Hafıza ve Edebiyat: Aklın Oyunu Hikâyeler Yaratır" başlıklı söyleşi; yazarın romanı üzerinden hatırlamaya, kim olduğumuza ve gündelik hayatla mücadele eden akıllarımızın yarattığı hikâyelere de odaklanacak. Radyo programcısı eşi Güçlü Mete'nin moderatörlük yapacağı söyleşinin ardından Cündübeyoğlu, sevenleri için kitabını imzalayacak.