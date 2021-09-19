46 yaşındaki Ebru Gündeş, sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.
Pandemi sürecinin ardından ara verdiği konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, şimdilerde "O Ses Türkiye" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Son Dakika › Magazin › Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi - Son Dakika Magazin