Ebru Dildar Edin yeni dönemde de SKD Başkanı oldu

Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Göreve ikinci kere seçilmesinin ardından, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Geçtiğimiz dönemde SKD Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projelere değerli üyelerimizin verdiği katkılar, iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Hem ülkemizin hem de dünyamızın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması adına bu vizyon oldukça umut ve cesaret verici" dedi ve ekledi: