Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin dava - Son Dakika

Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin dava

25.11.2020 14:57
Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin dava, System.String[]

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanık Kemal Sönmez katıldı.

Maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serdar Taş, olaydan bir hafta önce Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiğini, olaydan bir gün önce de Ebru Erdem'in de arasında bulunduğu arkadaşlarıyla buluştuğunu ve evde takıldıklarını söyledi.

Sanık Taş, olay günü Ebru Erdem ile mesajlaştıklarını, akşam buluştuklarını, arkadaşının alkol ve meyve aldığını ifade ederek, savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Biz Ebru ile daireye geçtik. Kemal Sönmez de başka daireye geçti. Ebru ile alkol aldık, uyuşturucu madde kullandık. Muhabbet ettik, ailesiyle durumlarını anlattı, ağladı. Ebru'yu annesi aradı, annesine 'Arama, rahatsız etme beni.' dedi, küfretti. Ben de annesine küfretmemesini söyledim. Ebru bana 'Ben eve gitmiyorum, onlar annem, babam değil.' dedi."

Sanık Taş, midesi bulandığı için lavaboya gittiğini, döndüğünde Ebru Erdem'in camın dış kısmına çıkarak ayakta durduğunu ve kendisine "Yaklaşma, yaşamak istemiyorum." dediğini söyledi.

Maktul Ebru Erdem'in şaka yaptığını zannettiğini aktaran sanık Taş, "Ebru'ya 'Gel, konuşalım.' dedim. Bana konuşmak istemediğini söyledi. Camın dışında bulunan mermere oturdu, tam kurtaracaktım, kendini aşağıya attı. Güvenliğe polisi aramasını söyledim. Gittiğimde ölmüştü. Kendimden geçtim. Korktum, kaçtım. Ebru olay günü yanıma geldiğinde üzgündü, kekeliyordu." dedi.

Başkan Horasan'dan sanığa çapraz sorgu

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın, "Maktulü birlikte olmaya zorladın mı?" sorusuna sanık Taş, "Hayır, zaten 2-3 gündür tanışıyorduk." yanıtını verdi.

Başkan Horasan'ın "Yeni tanışmışsınız ama uyuşturucu, alkol alıyorsunuz." demesi üzerine sanık Taş, "Bağcılar'da büyüdük, böyle gördük. Sadece öpüştük, daha ilerisi olmadı." dedi.

Horasan'ın "Ebru Erdem'in üzerinde bluz yokmuş, Hırkası, yatak odasındaki komodinin üzerinde bulunmuş. Neler diyeceksin?" sorusunu Taş, "Alkol ve uyuşturucu almıştık, hatırlamıyorum." diye yanıtladı.

Sanığa sorularının ardından Başkan Horasan, Ebru Erdem'in babası Murat Erdem'e "Daha önceki ifadelerinde kızının kırmızı reçeteli ilaçlar kullandığını, başını alıp gittiğini, size yalanlar söylediğini ve arkadaşlarının yanında kaldığını söylemişsin. Kızının psikolojik sorunları var mıydı? İntihara meyilli miydi? Öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Müşteki Murat Erdem de "Kızımın ergenlik sıkıntıları vardı. İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Öldürüldüğünü düşünüyoruz." dedi.

Başkan Horasan, "Kızınız 17 yaşında arkadaşıyla Kars'a gitmiş. Anne, baba değil misiniz? Sahip çıkmadınız mı?" diye sordu. Baba Erdem de "Bizi dinlemiyordu." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılıyor.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Küçükçekmece, Uyuşturucu, Horasan, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin dava - Son Dakika


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