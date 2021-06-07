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Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu - Son Dakika

Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu

07.06.2021 17:25
Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu, System.String[]

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak", "cinsel saldırı", "kasten...

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak", "cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından beraatlerini istedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem, babası Murat Erdem de duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Ebru Erdem'in arkadaşlarıyla telefon almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldığı ve sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez'in maktulün ailesinin rızası dışında evi terk ettiğini bildiklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan beraatlerini istedi.

Mütalaada, sanık Serdar Taş'ın "cinsel saldırı" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığından beraati istenirken, "kasten öldürme" suçu bakımından da tanıkların ve sanığın beyanı, olay yeri inceleme tutanağı, otopsi raporu, sanık ile maktul arasında önceden gelen bir husumetin bulunmaması, bilirkişi raporunun sanık lehine ihtimaller olduğu ve şüpheden sanığın yararlanması gerektiği hususları bir bütün olarak değerlendirilerek, sanık Taş'ın bu suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmasından beraati talep edildi.

Sanık Taş hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, dosya kapsamında sanığın eyleminin "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçunu oluşturacağından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tahliyesi istendi.

Tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Söz verilen sanık Serdar Taş, "En başından beri aynı şeyi savunuyorum, ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarına beyanda bulunmak için süre verilmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılmıştı.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Küçükçekmece, Serdar Taş, Saldırı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını sundu - Son Dakika


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