Ebru Gündeş'ten şok eden 'ihanet' açıklaması! - Son Dakika

Ebru Gündeş'ten şok eden 'ihanet' açıklaması!

16.04.2021 11:59
Ebru Gündeş'ten şok eden 'ihanet' açıklaması!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. İşte davanın perde arkası...

Eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş'in mahkemeden 'gizlilik' talep ederek açtığı boşanma davasının ayrıntılarına Hürriyet ulaştı. Gündeş dilekçesinde "Hayatında başka kadınlar var" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Ebru Gündeş, işinsanı Reza Zarrab'la 2010'da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013'te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014'te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016'da tatil için gittikleri Miami'de, Reza Zarrab'ın havalimanında gözaltına alınması oldu. Zarrab'ın ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra "itirafçı" oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye'de olmasına rağmen New York'ta yaşamaya başladı.

ZARRAB, ÇOCUĞUNU HİÇ ARAMADI

Ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş'in Bodrum Aile Mahkemesi'nde açtığı ve Hürriyet'in ulaştığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD'de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran'ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş'in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara'yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD'ye giderek eşiyle görüştü.

TELEFONDA KAVGA ETTİLER

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020'de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD'ye gelmesini istiyordu. Kızı Alara'yı özlemişti. Ancak Gündeş, Zarrab'ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab'ın buna karşılığı ise Gündeş'in iddiasına göre şu sözlerle oldu: "Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git."

Bu tartışma Ebru Gündeş'in gururunu incitmişti, mutlu günlerinde birlikte yaşadıkları Kanlıca'daki yalıyı terk etti. 1 ay boyunca kızıyla birlikte İstanbul'da bir otel odasında yaşadı. Sonrasında ise kızının düzenini bozmamak adına tekrar eve döndü.

2021 Şubat ayında Ebru Gündeş, kızıyla Reza Zarrab'ın yanına gitti. Ünlü şarkıcı kızını babasının evine bıraktı, kendisi ise bir otelde kaldı. 3 günlük otel konaklamasının ardından kızının ısrarı üzerine Zarrab'ın evine gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını vurguladı.

DAVA İÇİN BODRUM'U SEÇTİ

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz-Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini

dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara'nın velayetini de talep etti.

Ebru Gündeş'ten şok eden 'ihanet' açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri, Ebru Gündeş, Boşanma, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş'ten şok eden 'ihanet' açıklaması! - Son Dakika Magazin


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