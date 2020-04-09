Ebru Gündeş ekibini maaşa bağladı
15 dakika önce
Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı.
Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı.
30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi.
15 Şubat'ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:12 Kaynak: Diğer
Son Dakika Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi