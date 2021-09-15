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Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek? - Son Dakika

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

15.09.2021 12:25
Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?, System.String[]

"EBRU İLE ANLAŞTIK"Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz.

"EBRU İLE ANLAŞTIK"

Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz...

* O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor.Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"UZUN VADELİ PLAN YAPMAM"

Hiçbir zaman 10 yıllık plan yapmadım. Yapsaydım başarılı olacağımı düşünmüyorum. Kapasitemin çok üzerinde bir iş yoğunluğum var.

Kızlarımdan, mutlu olacağım ortamlardan taviz vermemek için kendi kendime söz verdim.

Yoğunluk olarak nerede uyandığımı bilmiyorum, tavana bakarak 'Şuan neredeyim' diyorum. Ekim kasım aylarında Avrupa'da oluyorum. Kalkıp 3 toplantı yapıp, Atina'ya gidip 2 toplantı yapıp, Hollanda'ya gidip 2 toplantı yapıp Türkiye'ye döndüğüm oldu. Bu pandemi beni bir nebze rahatlattı. Dünya Zoom'a döndü.

"RUHUM GENÇ"

Bu yayın bittikten sonra 50 dakika uyuyup, güne devam edeceğim.

Ruhum genç. Estetik olmadım. Bizim aileden kaynaklanan bir avantaj var. Atalarımızda Azeri köken var. Dünyanın en sağlıklı insanı değilim ama baktığım zaman yaşıma göre fena durmuyorum.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"500 TANE TİŞÖRT SİPARİŞ VERDİM"

Çalışma hayatında göründüğüm gibiyim. Şort-terlik gezerim. ayakkabı giydiğim zaman daralıyorum. 3-4 saat sonra fırlatmam lazım.

Gömlek yılda 15 kere ceket de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tişört sipariş ettim, geliyor. Hayatımı kolaylaştırmak adına siyah tişört giymeye başladım.

Parmak arası terliği değiştirdim. Kolay değil onu taşıması. O da ağır gelmeye başladı.

Aksesuar takmıyorum, sadece saat takıyorum. Saati süper hafif olması lazım. Oyuncak saatler gibi olacak. Fiyatını boş verin.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"PARA MUTLULUK GETİRMEZ"

Başarı olarak söylemek gerekirse, bütün dünya üstünde tek insanım. Bunu ben de hayal etmiyordum. Yakın dönemli planlar yapmak lazım. Uzun vadeli planlar insanı yoldan çıkarır, saçma bir yere götürür.

Ben çok inandığım kendi sözüm var, "Para mutluluk getirmez ama parasızlık mutsuzluk getirir" Çok sevdiğim psikolog dostumun bir sözü var "Para mutluluk getirseydi, bütün müşterilerim zengin olmazdı" dedi.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"1 YIL PARASIZ GEZDİM"

Ben dibi gördüm. Para yok, iş yok... Esat'larda kalıyorum. O dönemki arkadaşlarım para harcatmıyordu. 1 yıl öyle gezdim. Annemlerden kalanları da batırdım. Satacak bir şey de kalmadı. Bir motosikletim vardı. 1 yılım öyle geçti. Mutsuz değildim bu arada.

Bu sene Alaçatı'da baktım, tam 28 kişiyim evde. 11+2 oda. Evden insan fışkırsın istiyorum. Benim annem 7 kardeşti, babam 4 kardeşti. O kalabalık bana hep güzel enerji verdi. O sirkülasyon olsun istiyorum.

"HUZURLU BİR DÖNEMDEYİM"

Deli deliyi bulur derler ya. Bir gün çıktı İstanbul'dan Fethiye'ye gitti yamaç paraşütü yaptı, döndü İstanbul'a geldi. Sakin değil, sakin olandan korkun.

Hayatıma çok büyük bir mutluluk kattı o bir gerçek. Özel hayatımda sorun olmadığı zaman bu iş hayatındaki performansa da yansır.

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" lafı boş bir laf değil. Çağla'nın da etkisi var tabii ki... Hayatımda huzurlu bir dönemdeyim.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"SORUN YAŞADIĞIM İNSAN ÇOK AZ"

Bizim Zuhal ile bir problemimiz olmadı. Onunla problem yaşadık da tatlıya bağladık gibi bir durum yok. biz o dönemde, programın formatıyla ilgili olarak Fox TV ile sorun yaşadık. Onu da çözdük.

Hayatımı soruyorsanız, kasti değilse sorunları çok uzatan biri değilim.

Pozitif enerji almadığım insanlarla çalışmamaya özen gösteriyorum. Ben biraz daha hümanist bakıyorum. Sorun yaşadığım insan çok azdır.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"20 TANE DOSTUM YOK"

Sırlarımı dostlarımla hep paylaşırım. Ünlüler dünyasında 20 tane dostum yok. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden benim arkadaşlarım... Üniversiteden arkadaşlarım var...

*O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

KİM İÇİN NE DEDİ?

Yıldız Tilbe: Sürprize açık olacaksın, pandoranın kutusu gibi ne çıkacağı belli değil. İnanılmaz mutlu çalıştık.

Ebru Gündeş: Ben muhabirken dediğim dönem var diyorum ya, benim ileri gitmemi istediğini hissettiğim iki insandan biri Ebru Gündeş, diğeri Hülya Avşar. Çok zor günleri beraber yaşadık. O da bilir ki zora düştüğü gün ben oradayım.

Hadise: Bence Türkiye'deki Belçikalı. Kafa Avrupa, kanı-ruhu Türk. Çok yeri doldurulamayacak yerde kariyer olarak.

Gökhan Özoğuz: Arkadaşım olur. Onunla 2-3 senedir çok görüşemiyoruz. Arada konuşuyoruz. Tam kendine has bir insan. İnsan olarak hiçbirimize benzemiyor. Bir tane daha Gökhan yok.

Sergen Yalçın: Çok sevdiğim biri, benim için en büyük özelliği aşırı temiz kalpli. Onun o vurdumduymazlığı var ya... Aşırı zeki. Beni çok güldüren insanlardan biri.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"HİÇ DOST KAZIĞI YEMEDİM"

Ben hiç dost kazığı yemedim. İyi insan seçerim diye düşünüyorum. Herkesle çok yakın ve samimi zaten olmam. Sevdiğim vakit ayırdığım insanlardan kazık yemedim.

Akrabalarda sorun bazen yaşanıyor. Dostunu kendin seçebiliyorsun, akrabanı seçemiyorsun. Akraba kazığı yedim ama bunu konuşmak istemiyorum. Sonuçta akraba.

'Var mısın yok Musun' da bir gün kendim yarışmak istiyordum, fırsat bulamadım. Ayarlayamadık.

Exxen'de üye sayımız bugün 1 milyon oldu. Pandemi döneminde insanlar eve kapanınca o zaman geldi aklıma. Pandemi insanların dijital alışkanlıklarını etkiledi. Alışveriş yapmayı da öğrendiler. Başka bir alanın açıldığını görünce biz de olalım dedik. Şampiyonlar ligini almak Allah'ın bir lütfu.

Ben hayatım boyunca hep riske girdim.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

"PARA İLE MUTLU OLMUYORUM"

Ben para ile mutlu olan biri değilim, bana başarı mutluk veriyor. Yeteneğimi sergilediğim ülkede bu ekonomiyi sağlayabiliyorum.

Ben Show Tv'den 5 sene boyunca birinci oldum. Çok ciddi para kazandım. Paramı alamadım. Ekonomik krizmiş... İdare ettim. 5. geldiğimde Show Tv'den 100 milyon alacağım var. Piyasaya 40 milyon borcum var. Show Tv batsa 40 milyon borçla ortada kalacaktım.

Bir gün TMSF Show Tv'ye el koydu. 'Hadi bakalım şimdi ne olacak' dedim. bir 15-20 gün geçti. 'bizimki helal para' dedim. Turgay Ciner Show Tv'yi aldı. Alır almaz ilk iş beni çağırdı, alacağımı ödediler.

Bütün birikimlerimle gittim TV8'i aldım. 80 milyon TL'ye. Televizyonun yıllık gideri 400 milyon.

Seyircimizi oraya taşıdık. Tahmin edemeyeceğiniz bir sevgi görüyorum şuanda.

Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?
Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek?

O Ses Türkiye, DOST Partisi, Düm Tek Tek, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisini açıkladı... Hadise'nin yerine kim gelecek? - Son Dakika
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