Son Dakika Haberleri: Ebru Gündeş'in değişimi
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Ebru Gündeş'in değişimi

1 saat önce

Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ebru Gündeş'in değişimi, System.String[]

Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:16 
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