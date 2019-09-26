Ebru Gündeş'in değişimi
1 saat önce
Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:16
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