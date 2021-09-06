Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli düğünde karşılıklı göbek attı

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle büyük bir üne kavuşan ve uzun zamandır iki kızıyla Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, önceki gün bir yakınının düğününe katıldı. Düğünde sahneye çıkan sanatçı Ebru Gündeş ise eğlenceli anlar yaşattı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı. Gündeş ve Uzerli'nin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

DANS VİDEOSU YARIM MİLYON İZLENDİ

Meryem Uzerli, kısa sürede sosyal medyada yayılan dans görüntülerini kalp emojisi koyarak kendi Instagram hesabından da paylaştı. Oyuncunun paylaşımı 524 binden fazla görüntülenirken birçok da yorum yapıldı.