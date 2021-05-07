Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin, boşanma davaları ise önceki gün İstanbul'da görüldü.

İLK CELSEDE BOŞANDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, çiftin çekişmeli başlayan davası iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

KIZINI BABASININ YANINA GÖTÜRDÜ

Çiftin 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayeti ise Zarrab'la belirli aralıklarla görüşme gerekçesiyle anne Ebru Gündeş'e verildi. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

ZARRAB'IN YANINDA KALMADI

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği konuşulanlar arasında yer aldı.