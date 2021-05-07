Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı - Son Dakika

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı

07.05.2021 09:09

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda ihanete uğradığını öne sürerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı. İddiaların basına yansıması üzerine anlaşmalı olarak boşanmayı kabul eden Zarrab ile Gündeş'in evliliği geçtiğimiz gün tek celsede bitti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'ne 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin, boşanma davaları ise önceki gün İstanbul'da görüldü.

İLK CELSEDE BOŞANDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, çiftin çekişmeli başlayan davası iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 11 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

KIZINI BABASININ YANINA GÖTÜRDÜ

Çiftin 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayeti ise Zarrab'la belirli aralıklarla görüşme gerekçesiyle anne Ebru Gündeş'e verildi. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

ZARRAB'IN YANINDA KALMADI

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği konuşulanlar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bir dönem Hadise ile birlikte çalışan Ebru Gündeş ise arkadaşı ve eşi hakkında çıkan yasak aşk iddialarına sessiz kalmıştı.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı
Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra Reza Zarrab'ın yanına gitti Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

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Son Dakika Magazin Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı - Son Dakika Magazin


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