Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yardımlarla da kontrol altına alınmaya çalışan yangınlar için birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından destek veriyor. Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan Ebru Gündeş ise Yakarım Roma'yı şarkısını okuyunca tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

"EBRU GÜNDEŞ YAKARIM ROMA'YI OKUYOR, AYNI DAKİKALARDA BODRUM YANIYOR"

Türkiye'de günlerdir devam eden yangınlara dair paylaşım yapan Laçin, Twitter hesabından "Yalıkavak'ta Ebru Gündeş programında 'Yakarım Roma'yı da yakarım' diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz" dedi.

"ÜLKE YANARKEN PROVAKE ETMEK SANA YAKIŞMADI"

Laçin'in yorumuna sinirlenen Gülben Ergen ise "Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı" diye tepki gösterdi.

"HASSASİYETİME SAYGI BEKLEMEYİN"

Ergen'in sözlerine yanıt veren Laçin, "Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" yanıtını verdi.