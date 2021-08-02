Üye Girişi
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika

Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

02.08.2021 12:21

Bodrum'da sahne alan Ebru Gündeş, yıllardır repertuarında bulunan Yakarım Roma'yı şarkısını söyledi. Berna Laçin ise Gündeş'in yangınla mücadele eden Bodrum'da bu şarkıyı okumasını eleştirince Gülben Ergen de "Ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yardımlarla da kontrol altına alınmaya çalışan yangınlar için birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından destek veriyor. Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan Ebru Gündeş ise Yakarım Roma'yı şarkısını okuyunca tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

"EBRU GÜNDEŞ YAKARIM ROMA'YI OKUYOR, AYNI DAKİKALARDA BODRUM YANIYOR"

Türkiye'de günlerdir devam eden yangınlara dair paylaşım yapan Laçin, Twitter hesabından "Yalıkavak'ta Ebru Gündeş programında 'Yakarım Roma'yı da yakarım' diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz" dedi.

Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

"ÜLKE YANARKEN PROVAKE ETMEK SANA YAKIŞMADI"

Laçin'in yorumuna sinirlenen Gülben Ergen ise "Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı" diye tepki gösterdi.

"HASSASİYETİME SAYGI BEKLEMEYİN"

Ergen'in sözlerine yanıt veren Laçin, "Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" yanıtını verdi.

Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi

Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Bodrum, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • İlbay Aktaş: Helal olsun sana tam zamanında söylemiş süper yemın etsem başim ağarması ?????????? Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı 12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti 12:39 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar 12:29 Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü 12:07 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış

Son Dakika Haberleri
12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar         
12:40
Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı         
12:37
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz         
12:18
Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak         
12:09
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var         
11:26
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 13:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu ortalık karıştı! Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement