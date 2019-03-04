Son Dakika Haberleri: Ebru ile Musikiyi Birleştiren Etkinlik 9 Mart'ta Yapılacak

Ebru ile Musikiyi Birleştiren Etkinlik 9 Mart'ta Yapılacak

55 dakika önce

Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.

Ebru ile Musikiyi Birleştiren Etkinlik 9 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.

Ebru ile musiki bütünlüğünü yansıtmayı amaçlayan etkinlik, 9 Mart'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer'in sanat yönetmenliğini yaptığı etkinlikte, türküler ve ilahiler de yorumlanacak.

Konserde, Hikmet Barutçugil'in "Elif" sergisinde yer alan çalışmalar da görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Hikmet Barutçugil, Güncel
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