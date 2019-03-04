Ebru ile Musikiyi Birleştiren Etkinlik 9 Mart'ta Yapılacak
55 dakika önce
Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.
Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.
Ebru ile musiki bütünlüğünü yansıtmayı amaçlayan etkinlik, 9 Mart'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer'in sanat yönetmenliğini yaptığı etkinlikte, türküler ve ilahiler de yorumlanacak.
Konserde, Hikmet Barutçugil'in "Elif" sergisinde yer alan çalışmalar da görülebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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