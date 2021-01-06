Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor - Son Dakika

Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor

06.01.2021 11:11

- Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor Elazığ'da anasınıfı öğretmeni Ebru Çiçek, kayıp kedisini sokak sokak arıyor.

- Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da anasınıfı öğretmeni Ebru Çiçek, kayıp kedisini sokak sokak arıyor. Çıkardığı afişleri her yere asan Çiçek, bulana ödül vereceğini ve çocuğu olan ailenin bir aylık okul masrafını karşılayacağını aktardı.

Elazığ'da anasınıfı öğretmeni olan Ebru Çiçek'in kedisi Mia, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Santral Caddesinde kayboldu. Mia'nın annesi öldükten sonra ona çocuğu gibi bakan Çiçek, sokak sokak gezerek kedisini arıyor. Mahallede birçok noktaya kedisinin resmini bastırdığı afişleri asan Çiçek, biran önce kedisine kavuşmak için görenlerden yardım istedi. Mahallede gördüğü herkese kedisinin fotoğrafını gösteren Çiçek, bulana ödül ve çocuğu olan ailenin bir aylık okul masrafını karşılayacağını ifade etti.

Mia'nın annesi ile 4 yıl beraber kaldıklarını belirten Ebru Çicek, "Birkaç kez doğum yaptı ve yavrularını çok güzel yerlere sahiplendirdim. Annesi en son Mia'yı doğurduğu zaman birkaç gün sonra öldü. Mia daha çok küçüktü. Biz geceleri beraber uyur, beraber kalkardık. Geceleri 3-4 kere kalkıp biberonla kendisine süt verirdim. 2 yıldır hayatımızın bir parçası oldu. Ben Karakoçan ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Burada annem bakıyordu. Yaz boyu bahçedeydi ve doğayı çok sevdi. Ama Pazar günü babam getirirken kaçmış. Gören duyan varsa insanlık adına kedimi bana getirsinler. Sokak soka arıyorum. Bugün de işten izin aldım ve geldim. İznim olsa saatlerce arayacağım. Emniyet güçlerimizin de haberi var. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Gören varsa ilana numaramı yazdım. Bir miktar para vereceğim. Çocuğu olanında bir aylık okul masrafını karşılayacağım. Çünkü bende bir öğretmenim. Yardım etmek istiyorum. Sadece kedim bulunsun başka bir şey istemiyorum" dedi.

Sokak sokak gezdiğini anımsatan Çiçek, "Çocuklar gördük falan dedi. İnşallah doğrudur ve birkaç güne kadar buluruz. Ben sözümde duracağım. Bizim inşalarımız da duyarlı olurlar. Belki benimle dalga geçeceksiniz ama hayvan bakmak çok farklı. İnsandan daha vefalı. Buna emin olun. Kediler aslında nankör değil çok vefalıdır. Mia her sabah giderdi akşam bir daha eve geri gelirdi" diye konuştu.

Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor
Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor

Elazığ, Bakan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da koronavirüsten sonra şimdi de kuş gribi paniği: 62 bin hindi ve ördek itlaf edilecek ABD'yi karıştıran ses kaydı: Kongre Binası'nı hedef alıp Süleymani'nin intikamını alacağız HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı         
11:28
Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılığı fazla, öldürücü hızı ise daha az         
10:48
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum 15 yıl önce öldürülen oğlunun mezarını arayan babadan yürek burkan isyan: Bir Fatiha bile okuyamıyorum         
09:45
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli         
08:11
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 11:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebru öğretmen kayıp kedisini sokak sokak arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei