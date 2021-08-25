Ebru Polat, koronavirüs olduğunu açıkladı. Instagram'dan hayranlarını bilgilendiren şarkıcı, "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum. Dört adet test yaptırdım. İki tanesi negatif, fakat maalesef iki tanesi pozitif çıktı. Kendini ne kadar korunsan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona dahi olsa anlamadığın için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi.

Kokusunun gittiğini söyleyen Polat, tatlı yediği anı da paylaşarak, "Koku gitti ama tatlı duruyor. Tat alıyorum ama o gitse şaşardım" ifadelerini kullandı.