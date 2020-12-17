Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Polat son olarak bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

"LÜTFEN BU YASA ÇIKSIN ARTIK"

Polat Instagram hesabından yayınladığı videoda "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz... Sizlerin hayvanlara karşı ne kadar merhametli olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Yasa çıkmadığı için sizlere serzeniş yerine çok rica ediyoruz gerekirse yalvarıyoruz. Hayvanlar kanunda mal olarak geçiyor onlar mal değil onlar canlı ve Allah'ın sessiz kulları...

Dinimiz bize onların Allah'ın sessiz kulları olduğumuzu söylüyor ise biz dinimizi dinlemek ve uymak zorundayız. Cani insanlar bu yasalardan dolayı büyük cesaret alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz lütfen sizden rica ediyoruz bu yasa çıksın artık" ifadelerini kullandı.