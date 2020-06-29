Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

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YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi

Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu