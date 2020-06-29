Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Ebru Polat, İsmail YK'nın "Bomba Bomba" şarkısında bikiniyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Polat'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:34
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