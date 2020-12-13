Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti - Son Dakika

Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti

13.12.2020 21:48
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti, System.String[]

Kendi markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarına bir yenisini ekledi. Polat, yeni yıl için derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyip kameraların karşına geçti. Polat bu pozuyla hayranlarını mest etti.

Yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Ebru Polat yeni yıl paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Kendi markasını çıkaran Polat şimdi de 2021 yılı için pozlar verdi. Derin yırtmaçlı kırmızı bir elbiseyle poz veren Polat dekoltesiyle yürek hoplattı. 2021'de yeni ürünlerinin piyasaya çıkacağını bu pozlarla duyuran Polat'a hayranlarından beğeni yağdı.

SIK SIK OLAY PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Ebru Polat'ın geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlarıyla duşa girdiği anlar olay olmuştu. İç çamaşırlarıyla duş alırken videosunu paylaşan Ebru Polat, paylaşımdan sonra, "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" demişti.

İşte mest eden paylaşım;

Ebru Polat, kırmızı gecelikli pozuyla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, kırmızı gecelikli pozuyla hayranlarını mest etti
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti

Ebru Polat, Yeni Yıl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti - Son Dakika Magazin


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