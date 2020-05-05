Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Ebru Polat, Ramazan ayını koronavirüs nedeniyle ailesiyle evinde geçiriyor. Polat, dün akşam Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek bir soru sordu.



CANLI YAYINDA SORU SORDU



Salgın nedeniyle programı seyircisiz yapmak zorunda olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen videoları sorular yanıtlamaya başladı. Şarkıcı Ebru Polat ise Hatipoğlu'nun programına video göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Fakat biz bunu yıllarca şu şekilde tercüme ediyoruz 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık' bu ifade yanlış mıdır? İyi günler" dedi.



"BU SEZON BİRAZ BURUKLUK VAR"



Nihat Hatipoğlu'nun programlarını sürekli takip eden Ebru Polat, yayına bağlanmadan önce Instagram hesabından "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep" paylaşımını yaptı. Polat'ın sorusunu çok beğenen Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında yaptığı paylaşıma da değindi. Bu süreçte yüzünün neden gülmediğini anlatan Hatipoğlu "Hastalık var, ölenler var. Bu sezon biraz daha burukluk var. Tolere etmeye çalışıyoruz bizi bağışlayın, şartlar böyle" ifadelerini kullandı.Nihat Hatipoğlu'nun programına bağlandığı anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "İman ile paranın kimse olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz" dedi.