Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın beraberliği tam gaz devam ediyor.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var