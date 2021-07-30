Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar şaştı kaldı

'Destan' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 27 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Harbiye'de sahne alan Hasan Can Kaya'yı izlemeye gitti. Tarzıyla dikkat çeken Şahin'in güzellik sırları ortaya çıktı.

-Ebru Şahin, fırsat buldukça cildine gül suyu ile masaj yaptırıyor.

-Tam taneli tahıl ürünlerini tüketiyor. Lifli besinleri tercih ediyor.

-Ünlü oyuncu, yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.

-Saçına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürüyor.

-Ebru Şahin, ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor. Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça yararlı.

Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda evlilik açıklaması yapmıştı. Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" ifadelerini kullanmıştı.