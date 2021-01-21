Pazar akşamları ekranlara gelen 'Hercai' adlı dizide rol alan Ebru Şahin ve Akın Akınözü oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.& ;
Dizinin hayranları sosyal paylaşım platformu twitter'da Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün birbirlerine çok yakıştığını belirten yüzlerce tweet attı.
CEDİ OSMAN'I KIZDIRAN TWEETLER
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin ile dizideki partneri Akın Akınözü'nü yakıştıran bazı kullanıcıları twitter'da engelledi.
Son Dakika › Magazin › Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan flaş Akın Akınözü hamlesi! - Son Dakika Magazin