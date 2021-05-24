Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor

Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinin final yapmasıyla NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Maldivler'e gitmişti.

Takvim'in haberine göre; İkilinin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Şahin ve Osman ilişkilerini resmiyete dökecekleri ortaya çıktı. Çiftin 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planladığı konuşuluyor.

DÜĞÜN 2022'DE

Düğünü ise önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çift, 2022 Eylül ayında nikah masasına oturak.

Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor.

Bu arada Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında bir süre kalmak istediği için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirmediği öğrenildi.