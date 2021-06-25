Ebru Şahin'in evlilik sorusuna cevabı Cedi Osman'ı sıkıştırdı: Henüz teklif gelmedi

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Ünlü basketbolcu Osman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şahin'i annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırdı. Bu gelişme, ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı olarak yorumlandı.

"YENİ PROJEM VAR"

Tatil sonrası İstanbul'da görüntülenen çifte birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Ebru Şahin, "Keyifli bir tatil yaptık, şimdi yeni bir projem var. Cedi ise Olimpiyatlara hazırlanıyor" dedi.

"HENÜZ TEKLİF GELMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde ailelerin tanışmasına da değinen Ebru Şahin "Ailelerimiz yeni tanışmıyor, uzun zamandır görüşüyoruz" dedi. Güzel oyuncu, "Evlilik yakın mı?" sorusuna "Bana henüz teklif gelmedi. Şimdilik öyle bir düşüncemiz yok." diyerek sevgilisi Cedi Osman'a göndermede bulundu.