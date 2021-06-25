Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'dan bakın ne bekliyor

Uzun süredir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Şık tarzlarıyla dikkat çeken çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, sevgilisinden ne beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

Birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyleyen Ebru Şahin, "Keyifli bir tatil yaptık, şimdi yeni bir projem var. Cedi ise Olimpiyatlara hazırlanıyor" dedi. EVLİLİK YAKIN MI? Geçtiğimiz günlerde ailelerin tanışmasına da değinen Ebru Şahin "Ailelerimiz yeni tanışmıyor, uzun zamandır görüşüyoruz" dedi. Güzel oyuncu, "Evlilik yakın mı?" sorusuna "Bana henüz teklif gelmedi. Şimdilik öyle bir düşüncemiz yok." diyerek sevgilisi Cedi Osman'a göndermede bulundu.

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