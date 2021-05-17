Ebru Şahin, SMA hastası Deren için bakın ne yaptı?

Snob Magazin'in haberine göre; Ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden bebeklerden biri de Deren Mavi Karaavcı.

Karaavcı ailesi her gece Instagram canlı yayın üzerinden sanal satış yaparak oğulları için bağış topluyor.

EBRU, DEREN'E 'UMUT' OLDU

Son olarak 'Hercai' dizisinde rol alan Ebru Şahin, önceki akşam bağış kampanyasına katıldı.

Şahin, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Deren için 10 bin TL'lik yardımda bulundu. Güzel oyuncu, yaptığı bu bağışla sevenlerinden takdir topladı.